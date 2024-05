Börse Frankfurt: MDAX liegt schlussendlich im Plus

Letztendlich hielten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag schloss der MDAX nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 27 502,24 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 245,012 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 27 451,65 Zählern und damit 0,001 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (27 451,38 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 27 449,55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 641,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 973,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 148,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.05.2023, lag der MDAX-Kurs bei 27 319,70 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,47 Prozent nach oben. Bei 27 641,56 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Ströer SE (+ 4,91 Prozent auf 65,20 EUR), Talanx (+ 4,34 Prozent auf 72,05 EUR), Delivery Hero (+ 3,60) Prozent auf 32,22 EUR), HUGO BOSS (+ 3,05 Prozent auf 50,38 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,68 Prozent auf 105,50 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen freenet (-3,76 Prozent auf 23,02 EUR), Nordex (-2,80 Prozent auf 14,56 EUR), Evonik (-2,27 Prozent auf 20,24 EUR), Jungheinrich (-2,20 Prozent auf 34,64 EUR) und KION GROUP (-2,04 Prozent auf 45,62 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 097 347 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,34 Prozent.

Redaktion finanzen.at