AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
16.04.2026 12:27:13
Börse Frankfurt: MDAX mittags stärker
Um 12:10 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent auf 31 128,47 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 367,019 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,262 Prozent auf 30 968,10 Punkte an der Kurstafel, nach 30 887,08 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 30 881,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 131,41 Punkten verzeichnete.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 3,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 28 951,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 899,26 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, lag der MDAX-Kurs bei 27 219,29 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,480 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 7,34 Prozent auf 47,98 EUR), Nemetschek SE (+ 4,62 Prozent auf 62,30 EUR), AUMOVIO (+ 4,21 Prozent auf 37,15 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,96 Prozent auf 94,55 EUR) und Aurubis (+ 3,81 Prozent auf 188,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen AIXTRON SE (-3,87 Prozent auf 40,71 EUR), TRATON (-1,44 Prozent auf 31,44 EUR), Aroundtown SA (-1,28 Prozent auf 2,62 EUR), Schaeffler (-1,09 Prozent auf 8,15 EUR) und Porsche vz (-1,02 Prozent auf 42,56 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 721 848 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 37,943 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AIXTRON SE
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|15.04.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|08.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.24
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|13.04.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|40,76
|2,46%
|Aroundtown SA
|2,61
|-1,14%
|AUMOVIO
|36,65
|3,09%
|Aurubis
|186,40
|2,98%
|freenet AG
|27,44
|0,15%
|Lufthansa AG
|7,58
|-3,27%
|Nemetschek SE
|62,95
|5,71%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,90
|-2,40%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|49,20
|8,99%
|Schaeffler AG
|8,12
|-2,40%
|TRATON
|31,36
|-1,38%
|TUI AG
|7,21
|-0,88%
|WACKER CHEMIE AG
|91,65
|1,61%
