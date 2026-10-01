NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Chipzulieferer lägen deutlich über den Konsensprognosen, schrieb Craig McDowell am Mittwoch. Der Bereich Optoelektronik dürfte stark bleiben. Bei Galliumnitrid-Chips erwartet er eine positive Trendwende. Die Anleger dürften hier allerdings eine Beschleunigung der Auftragsentwicklung sehen wollen, bevor sie sich wieder stärker in den Titeln engagierten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST



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