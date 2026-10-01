AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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01.10.2026 11:51:51

AIXTRON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aixtron von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Chipzulieferer lägen deutlich über den Konsensprognosen, schrieb Craig McDowell am Mittwoch. Der Bereich Optoelektronik dürfte stark bleiben. Bei Galliumnitrid-Chips erwartet er eine positive Trendwende. Die Anleger dürften hier allerdings eine Beschleunigung der Auftragsentwicklung sehen wollen, bevor sie sich wieder stärker in den Titeln engagierten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
36,51 € 		Abst. Kursziel*:
47,90%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,75%
Analyst Name::
Craig A McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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