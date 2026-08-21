AIXTRON Aktie
|38,13EUR
|0,53EUR
|1,41%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Die vom Unternehmen nach dem ersten Quartal in Aussicht gestellte Nachfrage nach Laser-Anlagen für die Chip-Industrie erscheine nun schon wieder zu zurückhaltend, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. So sei der Auftragseingang im zweiten Quartal auf Jahressicht um mehr als vier Fünftel gestiegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
38,04 €
|
Abst. Kursziel*:
13,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
38,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,48%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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19.08.26
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19.08.26
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18.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
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|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Buy
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|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|AIXTRON Overweight
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|31.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
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|AIXTRON Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|38,11
|1,36%
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|Bernstein Research
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|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
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|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
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|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
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|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
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|RBC Capital Markets
|20.08.26
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|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
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|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
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|20.08.26
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|Richemont Outperform
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|Danone Outperform
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|20.08.26
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|20.08.26
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|Deutsche Bank AG
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