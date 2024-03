Börse Frankfurt: MDAX sackt nachmittags ab

Der MDAX sinkt am Montagnachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 25 966,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 250,586 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,111 Prozent stärker bei 26 149,57 Punkten in den Handel, nach 26 120,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 209,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 955,96 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bewegte sich der MDAX bei 25 651,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 370,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 28 918,65 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 3,25 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 272,39 Punkte. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,33 Prozent auf 28,42 EUR), Nordex (+ 1,98 Prozent auf 11,59 EUR), Scout24 (+ 1,51 Prozent auf 68,36 EUR), freenet (+ 1,18 Prozent auf 25,74 EUR) und Delivery Hero (+ 1,11 Prozent auf 22,33 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HelloFresh (-4,35 Prozent auf 12,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,79 Prozent auf 34,28 EUR), LANXESS (-3,46 Prozent auf 22,89 EUR), EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 13,52 EUR) und ENCAVIS (-2,64 Prozent auf 10,89 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 112 397 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 16,901 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at