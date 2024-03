Börse Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich

Am Montag ging es im SDAX via XETRA zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 13 824,97 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 115,680 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,457 Prozent leichter bei 13 809,72 Punkten, nach 13 873,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 757,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 827,66 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 701,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 249,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, stand der SDAX bei 13 278,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,027 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Hypoport SE (+ 3,77 Prozent auf 203,60 EUR), Grand City Properties (+ 2,94 Prozent auf 9,46 EUR), AUTO1 (+ 2,84 Prozent auf 3,73 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,63 Prozent auf 17,97 EUR) und Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 2,46 Prozent auf 38,32 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SÜSS MicroTec SE (-9,92 Prozent auf 34,50 EUR), Klöckner (-5,00 Prozent auf 6,28 EUR), SCHOTT Pharma (-3,68 Prozent auf 36,60 EUR), STRATEC SE (-3,59 Prozent auf 43,00 EUR) und pbb (-3,20 Prozent auf 4,30 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 777 496 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 15,720 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

