Börse Frankfurt: TecDAX auf grünem Terrain

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,33 Prozent stärker bei 3 412,06 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 516,195 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,111 Prozent leichter bei 3 396,91 Punkten, nach 3 400,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3 414,84 Punkte, das Tagestief hingegen 3 392,20 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 359,87 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2023, den Stand von 3 128,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, notierte der TecDAX bei 3 233,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,63 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,33 Prozent auf 34,72 EUR), ADTRAN (+ 3,27 Prozent auf 6,31 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,30 Prozent auf 19,14 EUR), Infineon (+ 2,27 Prozent auf 33,98 EUR) und Nordex (+ 1,79 Prozent auf 9,68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-2,75 Prozent auf 229,50 EUR), AIXTRON SE (-2,39 Prozent auf 31,82 EUR), Energiekontor (-1,03 Prozent auf 67,00 EUR), SMA Solar (-0,69 Prozent auf 49,08 EUR) und QIAGEN (-0,37 Prozent auf 39,95 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 204 369 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,615 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die freenet-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

