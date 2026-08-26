Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Index-Bewegung
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26.08.2026 17:58:26
Börse Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich
Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent leichter bei 4 022,87 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 568,281 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,133 Prozent auf 4 045,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 050,72 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 051,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4 005,41 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 1,50 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 3 769,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der TecDAX auf 4 064,27 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 757,15 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,00 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4 284,41 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Bechtle (+ 3,68 Prozent auf 36,62 EUR), EVOTEC SE (+ 3,07 Prozent auf 3,35 EUR), QIAGEN (+ 1,72 Prozent auf 37,34 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,40 Prozent auf 31,82 EUR) und JENOPTIK (+ 1,08 Prozent auf 39,22 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Siltronic (-3,23 Prozent auf 79,35 EUR), SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), Ottobock (-2,32 Prozent auf 59,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,01 Prozent auf 31,28 EUR) und SMA Solar (-1,71 Prozent auf 54,70 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3 646 880 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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