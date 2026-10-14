EVOTEC Aktie
|2,61EUR
|0,17EUR
|6,89%
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Pharmawirkstoffentwickler bestätigt./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 01:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2,60 €
|
Abst. Kursziel*:
284,02%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
283,44%
|
Analyst Name::
Charles Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.07.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|2,62
|7,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:54
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:45
|BP Buy
|UBS AG
|09:44
|Zalando Buy
|UBS AG
|09:43
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG