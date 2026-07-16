EVOTEC Aktie
|3,51EUR
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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evotec nach der jüngsten Gewinnwarnung des Pharma-Wirkstoffforschers von 4,50 auf 3,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Grund und Ausmaß der Prognosesenkung hätten ihn überrascht, schrieb Fynn Scherzler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Hold
|
Unternehmen:
EVOTEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3,51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,34%
|
Analyst Name::
Fynn Scherzler
|
KGV*:
-
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