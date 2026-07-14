EVOTEC Aktie

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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

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14.07.2026 08:01:15

EVOTEC SE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach einer weiteren massiven Prognosesenkung mit einem Kursziel von zunächst 10 Euro erst einmal auf "Outperform" belassen. Analyst Charles Weston hob aber in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar hervor, dass die Dynamik im Basisgeschäft Discovery & Preclinical Development (D&PD) mit deutlich gestiegenen Auftragszahlen sogar angezogen habe. Bezüglich der laut Management vor allem verzögerten Einkünfte aus dem Partnergeschäft müsse man aber bei den Anlegern einiges an Vertrauensarbeit leisten./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 18:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
Unternehmen:
EVOTEC SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,98 € 		Abst. Kursziel*:
100,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
3,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
160,42%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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