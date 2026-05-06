EVOTEC Aktie
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WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe die Konsensschätzungen klar verfehlt, aber die Jahresziele bestätigt, schrieb Charles Weston am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der schwache Jahresbeginn sollte im Kontext der üblichen Saisonalität gesehen werden. Zudem stünden mit der angekündigten Prüfung strategischer Optionen Fusions- und Übernahmefantasien im Fokus./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EVOTEC SE Outperform
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Unternehmen:
EVOTEC SE
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
10,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
5,34 €
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Abst. Kursziel*:
87,44%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
5,36 €
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Abst. Kursziel aktuell:
86,74%
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Analyst Name::
Charles Weston
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KGV*:
-