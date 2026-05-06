NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler habe die Konsensschätzungen klar verfehlt, aber die Jahresziele bestätigt, schrieb Charles Weston am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der schwache Jahresbeginn sollte im Kontext der üblichen Saisonalität gesehen werden. Zudem stünden mit der angekündigten Prüfung strategischer Optionen Fusions- und Übernahmefantasien im Fokus./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:03 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.