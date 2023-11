Börse Frankfurt: TecDAX notiert am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch tendiert der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,99 Prozent fester bei 3 142,08 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 466,415 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 107,70 Zählern und damit 0,115 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 111,27 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 142,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 106,09 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bewegte sich der TecDAX bei 2 843,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 098,18 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.11.2022, einen Stand von 3 088,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 8,10 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 788,38 Punkten.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Energiekontor (+ 8,98 Prozent auf 74,00 EUR), SMA Solar (+ 5,90 Prozent auf 58,30 EUR), TeamViewer (+ 3,09 Prozent auf 13,51 EUR), ADTRAN (+ 2,05 Prozent auf 5,47 USD) und United Internet (+ 2,04 Prozent auf 19,98 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil MorphoSys (-4,65 Prozent auf 16,08 EUR), Bechtle (-1,99 Prozent auf 45,71 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,79 Prozent auf 31,59 EUR), Nordex (-0,30 Prozent auf 10,12 EUR) und freenet (-0,24 Prozent auf 25,10 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 265 472 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 163,664 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SMA Solar-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die Telefonica Deutschland-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at