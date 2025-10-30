Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 3 674,92 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 601,051 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 3 670,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 672,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 677,68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 670,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der TecDAX bereits um 1,86 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, lag der TecDAX noch bei 3 648,46 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 30.07.2025, einen Stand von 3 907,83 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Wert von 3 349,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 6,93 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 010,36 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,99 Prozent auf 13,28 EUR), Drägerwerk (+ 2,52 Prozent auf 73,20 EUR), Kontron (+ 2,34 Prozent auf 22,72 EUR), Sartorius vz (+ 1,50 Prozent auf 243,40 EUR) und PNE (+ 0,71 Prozent auf 11,34 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Elmos Semiconductor (-1,93 Prozent auf 81,20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,71 Prozent auf 43,74 EUR), HENSOLDT (-1,71 Prozent auf 92,10 EUR), SMA Solar (-1,56 Prozent auf 26,46 EUR) und Siltronic (-1,39 Prozent auf 56,90 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 290 349 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 255,386 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

2025 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

