TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.10.2022 wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 51,10 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 195,695 SMA Solar-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 26,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 260,27 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,40 Prozent eingebüßt.

Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 932,74 Mio. Euro. Das SMA Solar-IPO fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie lag beim Börsengang bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at