SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SMA Solar-Anlage unter der Lupe 30.10.2025 10:03:41

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SMA Solar-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 30.10.2022 wurde das SMA Solar-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 51,10 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 195,695 SMA Solar-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 26,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 260,27 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,40 Prozent eingebüßt.

Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 932,74 Mio. Euro. Das SMA Solar-IPO fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der SMA Solar-Aktie lag beim Börsengang bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten