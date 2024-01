Börse London: FTSE 100 zeigt sich am Nachmittag fester

Der FTSE 100 macht am Mittwoch Gewinne.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,69 Prozent stärker bei 7 537,52 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,331 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 485,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 485,73 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 485,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 538,89 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,01 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 697,51 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 24.10.2023, einen Stand von 7 389,70 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.01.2023, einen Stand von 7 757,36 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,38 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 5,76 Prozent auf 5,09 GBP), Antofagasta (+ 5,63 Prozent auf 16,87 GBP), Anglo American (+ 3,61 Prozent auf 18,54 GBP), Glencore (+ 2,90 Prozent auf 4,17 GBP) und Burberry (+ 2,89 Prozent auf 12,81 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Haleon (-1,90 Prozent auf 3,15 GBP), Lloyds Banking Group (-1,54 Prozent auf 0,42 GBP), Rentokil Initial (-1,42 Prozent auf 3,97 GBP), Smith Nephew (-1,13 Prozent auf 10,96 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,81 Prozent auf 55,05 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28 716 502 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,800 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

