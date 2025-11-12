International Consolidated Airlines Aktie

4,37EUR 0,02EUR 0,51%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 09:14:05

International Consolidated Airlines Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Das weltweite Wachstum der Flugkapazitäten dürfte sich im vierten Quartal auf 6 Prozent beschleunigen, verglichen mit 4 Prozent im dritten Jahresviertel, schrieb Harry Gowers am Dienstagnachmittag in seinem monatlichen Branchenkommentar. Dies schließe ein beschleunigtes Wachstum im europäischen Kurz- und Langstreckenverkehr ein, der im Oktober um 5 beziehungsweise 6 Prozent zugelegt habe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Overweight
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3,88 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3,87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen

09:14 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10.11.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,37 0,51% International Consolidated Airlines S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

10:36 Semperit Kauf Warburg Research
10:08 PATRIZIA Buy Warburg Research
09:58 KSB Buy Warburg Research
09:56 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:55 HENSOLDT Hold Warburg Research
09:44 KWS SAAT Buy Warburg Research
09:42 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:41 JENOPTIK Buy Warburg Research
09:37 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
09:36 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:32 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:30 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 RWE Outperform Bernstein Research
09:21 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:20 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:14 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:12 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:04 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
09:04 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:04 adesso Hold Jefferies & Company Inc.
09:03 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:00 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
08:49 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:42 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
08:28 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
08:24 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:24 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
08:23 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
08:23 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
08:22 K+S Buy Deutsche Bank AG
08:21 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:15 DHL Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:10 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
08:08 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
07:59 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 FUCHS Overweight Barclays Capital
07:47 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
07:47 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
07:46 BASF Equal Weight Barclays Capital
07:45 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07:45 LANXESS Underweight Barclays Capital
07:29 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:27 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
07:18 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
06:44 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
06:25 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:21 Novartis Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen