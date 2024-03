Börse London in Grün: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain

Schlussendlich ging der FTSE 100 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 7 692,46 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,366 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 679,31 Punkte an der Kurstafel, nach 7 679,31 Punkten am Vortag.

Bei 7 711,78 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 645,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,130 Prozent. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 07.02.2024, bei 7 628,75 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 07.12.2023, bei 7 513,72 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 919,48 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,376 Prozent zurück. Bei 7 764,37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 17,67 Prozent auf 5,04 GBP), Anglo American (+ 5,09 Prozent auf 18,57 GBP), Ocado Group (+ 4,66 Prozent auf 4,58 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 3,80 Prozent auf 106,60 GBP) und Antofagasta (+ 3,22 Prozent auf 17,98 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Entain (-4,87 Prozent auf 7,90 GBP), HSBC (-3,48 Prozent auf 5,91 GBP), Airtel Africa (-2,68 Prozent auf 0,94 GBP), Melrose Industries (-2,31 Prozent auf 6,17 GBP) und InterContinental Hotels Group (-2,04 Prozent auf 81,54 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 150 317 494 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 184,422 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

