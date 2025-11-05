McDonald's Aktie
|265,10EUR
|-2,00EUR
|-0,75%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
05.11.2025 22:12:21
McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Resultate des Fastfood-Konzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 15:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 15:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 320,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 305,67
|
Abst. Kursziel*:
4,69%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 305,67
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,69%
|
Analyst Name::
Logan Reich
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
