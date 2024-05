Börse New York: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Der Dow Jones bleibt auch am Dienstag in der Gewinnzone.

Um 15:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,20 Prozent fester bei 38 930,94 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,225 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,231 Prozent auf 38 762,43 Punkte an der Kurstafel, nach 38 852,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 38 951,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 858,94 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38 904,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.02.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 677,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 33 674,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,22 Prozent. Bei 39 889,05 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 1,62 Prozent auf 184,66 USD), Caterpillar (+ 0,96 Prozent auf 345,40 USD), Walmart (+ 0,94 Prozent auf 60,43 USD), Intel (+ 0,81 Prozent auf 31,22 USD) und Honeywell (+ 0,76 Prozent auf 196,48 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Walt Disney (-7,73 Prozent auf 107,47 USD), Boeing (-0,64 Prozent auf 177,20 USD), Microsoft (-0,46 Prozent auf 411,63 USD), Salesforce (-0,23 Prozent auf 275,00 USD) und American Express (-0,14 Prozent auf 234,00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 144 449 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist mit 8,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at