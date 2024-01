Börse New York in Grün: NASDAQ 100 klettert zum Start des Montagshandels

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Morgen.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,54 Prozent auf 17 407,72 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,518 Prozent höher bei 17 403,62 Punkten in den Handel, nach 17 314,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 362,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 17 450,30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16 777,40 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Stand von 14 560,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 11 619,03 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,22 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 17 450,30 Punkte. Bei 16 249,19 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 5,66 Prozent auf 109,45 USD), Lucid (+ 3,69 Prozent auf 2,81 USD), Palo Alto Networks (+ 3,46 Prozent auf 349,42 USD), Illumina (+ 3,11 Prozent auf 140,11 USD) und Atlassian A (+ 3,01 Prozent auf 250,27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Gilead Sciences (-9,97 Prozent auf 78,59 USD), JDcom (-4,44 Prozent auf 21,30 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,59 Prozent auf 169,71 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-2,32 Prozent auf 140,31 USD) und The Kraft Heinz Company (-1,19 Prozent auf 36,64 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 426 232 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,719 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,71 zu Buche schlagen. Mit 6,89 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

