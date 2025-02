Börse New York in Grün: NASDAQ Composite letztendlich stärker

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,51 Prozent fester bei 19 791,99 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,170 Prozent auf 19 725,83 Punkte an der Kurstafel, nach 19 692,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 793,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 654,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,00 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 06.01.2025, bei 19 864,98 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2024, den Wert von 18 983,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 609,00 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 2,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 18 831,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell American Superconductor (+ 34,17 Prozent auf 34,24 USD), Digi International (+ 17,33 Prozent auf 35,68 USD), InterDigital (+ 16,05 Prozent auf 211,79 USD), Central Garden Pet (+ 8,34 Prozent auf 40,16 USD) und Comtech Telecommunications (+ 7,93 Prozent auf 2,45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Omnicell (-11,15 Prozent auf 39,43 USD), Harvard Bioscience (-10,84 Prozent auf 1,48 USD), PC Connection (-10,81 Prozent auf 63,98 USD), Cutera (-8,00 Prozent auf 0,47 USD) und Nektar Therapeutics (-7,76 Prozent auf 0,70 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 52 460 682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,376 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Comtech Telecommunications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at