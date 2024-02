Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich leichter

In New York ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,19 Prozent schwächer bei 38 555,66 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,517 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,320 Prozent auf 38 751,71 Punkte an der Kurstafel, nach 38 627,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 38 663,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 460,20 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 37 863,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 35 151,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 33 826,69 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,23 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 927,08 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walmart (+ 3,39 Prozent auf 176,13 USD), Coca-Cola (+ 2,26 Prozent auf 60,73 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,16 Prozent auf 22,24 USD), Intel (+ 1,05 Prozent auf 43,97 USD) und Procter Gamble (+ 0,99 Prozent auf 159,07 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2,20 Prozent auf 314,83 USD), IBM (-1,79 Prozent auf 184,28 USD), Walt Disney (-1,42 Prozent auf 110,02 USD), Visa (-1,34 Prozent auf 274,82 USD) und Salesforce (-1,29 Prozent auf 285,99 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 506 887 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,787 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,74 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at