Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,06 Prozent auf 45 807,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,329 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,530 Prozent auf 46 077,14 Punkte an der Kurstafel, nach 45 834,22 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 771,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 45 978,43 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat, am 15.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 946,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42 197,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 393,78 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 8,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 46 137,20 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 1,99 Prozent auf 232,70 USD), Apple (+ 1,18 Prozent auf 236,83 USD), IBM (+ 0,90 Prozent auf 255,73 USD), Microsoft (+ 0,67 Prozent auf 513,31 USD) und Chevron (+ 0,57 Prozent auf 158,00 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-1,97 Prozent auf 81,18 USD), Amgen (-1,54 Prozent auf 272,14 USD), 3M (-1,51 Prozent auf 155,48 USD), Sherwin-Williams (-1,46 Prozent auf 354,85 USD) und McDonalds (-1,22 Prozent auf 301,67 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 432 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,28 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

