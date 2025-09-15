NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Dow Jones-Performance im Blick 15.09.2025 18:02:34

Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer

Börse New York in Rot: Dow Jones schwächer

Dow Jones-Handel heute.

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,06 Prozent auf 45 807,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,329 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,530 Prozent auf 46 077,14 Punkte an der Kurstafel, nach 45 834,22 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45 771,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 45 978,43 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat, am 15.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 946,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42 197,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 393,78 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 8,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 46 137,20 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 1,99 Prozent auf 232,70 USD), Apple (+ 1,18 Prozent auf 236,83 USD), IBM (+ 0,90 Prozent auf 255,73 USD), Microsoft (+ 0,67 Prozent auf 513,31 USD) und Chevron (+ 0,57 Prozent auf 158,00 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-1,97 Prozent auf 81,18 USD), Amgen (-1,54 Prozent auf 272,14 USD), 3M (-1,51 Prozent auf 155,48 USD), Sherwin-Williams (-1,46 Prozent auf 354,85 USD) und McDonalds (-1,22 Prozent auf 301,67 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 432 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,28 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

12.09.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 133,66 -1,42% 3M Co.
Amazon 197,62 1,75% Amazon
Amgen Inc. 234,15 -3,10% Amgen Inc.
Apple Inc. 201,20 0,96% Apple Inc.
Chevron Corp. 134,46 -0,86% Chevron Corp.
IBM Corp. (International Business Machines) 219,70 1,69% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 260,00 -0,67% McDonald's Corp.
Merck Co. 70,10 -3,58% Merck Co.
Microsoft Corp. 436,25 -0,06% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 150,98 -0,28% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 303,85 -2,86% Sherwin-Williams Co.
Verizon Inc. 37,39 -0,56% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 45 820,64 -0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinspolitik im Fokus: ATX schließt kaum verändert -- DAX zum Handelsende in Grün -- Chinas Börsen letztlich uneins - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag wenig bewegt, während der deutsche Aktienmarkt leicht zulegen konnte. Die US-Aktienmärkte präsentieren sich zu Beginn der neuen Woche mit freundlicher Tendenz. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen