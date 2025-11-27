McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Hochrechnung 27.11.2025 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in McDonalds-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des McDonalds-Papiers betrug an diesem Tag 218,33 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,580 McDonalds-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 312,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 430,86 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 43,09 Prozent gleich.

McDonalds wurde jüngst mit einem Börsenwert von 221,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.mehr Nachrichten