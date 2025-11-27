McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Hochrechnung
|
27.11.2025 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des McDonalds-Papiers betrug an diesem Tag 218,33 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,580 McDonalds-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.11.2025 auf 312,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 430,86 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 43,09 Prozent gleich.
McDonalds wurde jüngst mit einem Börsenwert von 221,18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com
