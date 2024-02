Börse New York: NASDAQ 100 auf grünem Terrain

Der NASDAQ 100 verbucht im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 17 230,01 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,465 Prozent fester bei 17 216,99 Punkten, nach 17 137,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 17 273,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 175,83 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,19 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Stand von 16 825,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 14 664,91 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 01.02.2023, einen Stand von 12 363,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,15 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Dollar Tree (+ 2,83 Prozent auf 134,32 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,50 Prozent auf 10,27 USD), Microsoft (+ 1,58 Prozent auf 403,86 USD), Monster Beverage (+ 1,54 Prozent auf 55,87 USD) und Amgen (+ 1,52 Prozent auf 319,03 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil QUALCOMM (-4,01 Prozent auf 142,56 USD), Honeywell (-3,51 Prozent auf 195,17 USD), Marvell Technology (-2,84 Prozent auf 65,78 USD), Moderna (-2,64 Prozent auf 98,38 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,25 Prozent auf 382,22 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 805 640 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,814 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,72 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at