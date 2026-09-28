Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|CAC 40 aktuell
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28.09.2026 09:28:56
Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung im Plus
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 8 112,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,415 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,410 Prozent auf 8 110,92 Punkte an der Kurstafel, nach 8 077,80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 098,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 114,21 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 401,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 384,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 7 870,68 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,01 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 12 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,858 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,34 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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