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CAC 40 aktuell 28.09.2026 09:28:56

Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung im Plus

Börse Paris: CAC 40 beginnt Montagssitzung im Plus

Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Montag an seine positive Performance an.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 8 112,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,415 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,410 Prozent auf 8 110,92 Punkte an der Kurstafel, nach 8 077,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 8 098,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 114,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 401,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 384,87 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 7 870,68 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,01 Prozent ein. Bei 8 755,03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 12 604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 202,858 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,34 erwartet. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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