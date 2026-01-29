Börse Paris: CAC 40 mittags mit Gewinnen

Der CAC 40 befindet sich derzeit im Aufwind.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,60 Prozent auf 8 114,91 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,467 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,760 Prozent auf 8 127,95 Punkte an der Kurstafel, nach 8 066,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8 092,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 145,44 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,192 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 112,02 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 29.10.2025, einen Stand von 8 200,88 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 7 872,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,980 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 62 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,523 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

