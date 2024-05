Börse Wien: ATX Prime beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Am Donnerstag schloss der ATX Prime den Handel nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 1 830,55 Punkten ab. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 1 830,01 Punkte an der Kurstafel, nach 1 830,11 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 825,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 833,33 Einheiten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der ATX Prime bereits um 2,41 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 30.04.2024, bei 1 785,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.02.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 690,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 554,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 6,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 1 889,08 Punkte. Bei 1 664,49 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 2,99 Prozent auf 6,20 EUR), Frequentis (+ 2,80 Prozent auf 29,40 EUR), Lenzing (+ 2,06 Prozent auf 34,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,78 Prozent auf 21,68 EUR) und Rosenbauer (+ 1,63 Prozent auf 31,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Vienna Insurance (-2,00 Prozent auf 29,35 EUR), FACC (-1,41 Prozent auf 7,00 EUR), Marinomed Biotech (-1,40 Prozent auf 14,10 EUR), Polytec (-1,15 Prozent auf 3,45 EUR) und OMV (-1,00 Prozent auf 45,36 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 291 091 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,004 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

