Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Wien am Freitagmorgen.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 1,09 Prozent tiefer bei 1 798,37 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent höher bei 1 818,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 818,20 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 818,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 797,55 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 3,44 Prozent nach unten. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 06.08.2024, bei 1 740,27 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 06.06.2024, mit 1 840,62 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, wurde der ATX Prime mit 1 607,78 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 4,92 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 3,85 Prozent auf 5,40 EUR), STRABAG SE (+ 0,81 Prozent auf 37,35 EUR), Vienna Insurance (+ 0,32 Prozent auf 31,50 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 29,30 EUR) und UBM Development (+ 0,00 Prozent auf 20,50 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Raiffeisen (-6,89 Prozent auf 16,75 EUR), IMMOFINANZ (-3,11 Prozent auf 24,90 EUR), AT S (AT&S) (-2,85 Prozent auf 17,41 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,38 Prozent auf 93,20 EUR) und Erste Group Bank (-1,36 Prozent auf 47,85 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104 621 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,039 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,94 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

