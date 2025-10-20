Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM bestätigt. Ebenso wurde das Kursziel von 34,60 Euro von Analyst Simon Stippig unverändert gelassen.

Das Unternehmen hat vergangene Woche mitgeteilt, dass am 16. Oktober 2025 das zweite Umtauschangebot für UBM-Anleihen mit der Laufzeit 2019-2025 mit einem ursprünglichen Volumen von 120 Mio. Euro und für die UBM-Anleihen mit der Laufzeit 2021-2026 mit ursprünglich 150 Mio Euro gegen aktuelle grüne Anleihen geendet ist. Insgesamt wurden laut UBM damit rund 121 Mio. vom ursprünglichen Anleihevolumen von 270 Mio. Euro getauscht. Das entspreche einer Umtauschquote von 45 Prozent. Das liege am oberen Ende der historisch bisher erzielten Quoten, schrieb UBM.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Warburg-Analysten weiterhin ein Minus von 1,75 Euro für 2025, sowie plus 3,34 bzw. 5,18 Euro für die beiden Folgejahre. Für 2025 wird keine Dividendenzahlung erwartet. Danach rechnet Warburg Research mit einer Dividende von 1,67 Euro (2026) bzw. 2,59 Euro (2027) je Titel.

UBM-Aktien wurden zuletzt am 17. Oktober mit 22,50 Euro gehandelt.

