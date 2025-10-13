UBM Development Aktie
|22,50EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402
UBM Development buy
Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 34,60 Euro wurde von Analyst Simon Stippig unverändert belassen.
UBM hat bereits 65 Prozent aller Wohnungen in seinem Projekt "Rezidence Na Plzeňce" in Prag vor Baubeginn verkauft, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens aus der vergangenen Woche hervorgeht. Das Projekt umfasst insgesamt 160 Wohnungen, von denen 102 bereits verkauft sind. Insgesamt dürfte die Dynamik für den weiteren Absatz von Wohneinheiten in diesem Projekt positiv sein, hieß es in der aktuellen Studie.
Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Warburg-Analysten weiterhin minus 1,75 Euro für 2025, sowie plus 3,34 bzw. 5,18 Euro für die beiden Folgejahre. Für 2025 wird keine Dividendenzahlung erwartet. Danach rechnet Warburg Research mit einer Dividende von 1,67 Euro (2026) bzw. 2,59 Euro (2027) je Titel.
Am Montagvormittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,4 Prozent bei 22,40 Euro.
Analysierendes Institut Warburg Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/spo
ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at
AFA0016 2025-10-13/09:36
|Zusammenfassung: UBM Development AG buy
|
Unternehmen:
UBM Development AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34,60 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
22,40 €
|
Abst. Kursziel*:
54,46%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
21,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,45%
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
Analysen zu UBM Development AGmehr Analysen
|09:36
|UBM Development buy
|Warburg Research
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|05.09.25
|UBM Development buy
|Erste Group Bank
|03.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|26.08.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
