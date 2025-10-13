UBM Development Aktie

22,50EUR 0,00EUR 0,00%
UBM Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 81540 / ISIN: AT0000815402

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.10.2025 09:36:00

UBM Development buy

Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 34,60 Euro wurde von Analyst Simon Stippig unverändert belassen.

UBM hat bereits 65 Prozent aller Wohnungen in seinem Projekt "Rezidence Na Plzeňce" in Prag vor Baubeginn verkauft, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens aus der vergangenen Woche hervorgeht. Das Projekt umfasst insgesamt 160 Wohnungen, von denen 102 bereits verkauft sind. Insgesamt dürfte die Dynamik für den weiteren Absatz von Wohneinheiten in diesem Projekt positiv sein, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Warburg-Analysten weiterhin minus 1,75 Euro für 2025, sowie plus 3,34 bzw. 5,18 Euro für die beiden Folgejahre. Für 2025 wird keine Dividendenzahlung erwartet. Danach rechnet Warburg Research mit einer Dividende von 1,67 Euro (2026) bzw. 2,59 Euro (2027) je Titel.

Am Montagvormittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit minus 0,4 Prozent bei 22,40 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spo

ISIN AT0000815402 WEB http://www.ubm.at

AFA0016 2025-10-13/09:36

Zusammenfassung: UBM Development AG buy
Unternehmen:
UBM Development AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34,60 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
22,40 € 		Abst. Kursziel*:
54,46%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
21,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,45%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu UBM Development AGmehr Nachrichten

Analysen zu UBM Development AGmehr Analysen

09:36 UBM Development buy Warburg Research
17.09.25 UBM Development kaufen Warburg Research
05.09.25 UBM Development buy Erste Group Bank
03.09.25 UBM Development kaufen Warburg Research
26.08.25 UBM Development kaufen Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

UBM Development AG 22,40 -0,44% UBM Development AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:59 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
09:53 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
09:37 Wacker Neuson Hold Warburg Research
09:36 UBM Development buy Warburg Research
09:35 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
09:34 SUSS MicroTec Hold Jefferies & Company Inc.
09:24 BASF Hold Warburg Research
09:22 Beiersdorf Buy Warburg Research
09:11 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
09:05 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:00 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:55 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Orsted Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
08:52 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:52 Nokia Hold Jefferies & Company Inc.
08:40 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:39 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
08:33 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
08:32 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
08:29 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
08:27 BASF Buy Deutsche Bank AG
08:16 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:55 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:54 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07:51 Linde Outperform Bernstein Research
07:44 BASF Outperform Bernstein Research
07:43 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
07:39 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Dürr Neutral UBS AG
10.10.25 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Verbund Hold Erste Group Bank
10.10.25 Novartis Neutral UBS AG
10.10.25 Aurubis Halten DZ BANK
10.10.25 Gerresheimer Verkaufen DZ BANK
10.10.25 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10.10.25 Danone Buy UBS AG
10.10.25 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10.10.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Südzucker Verkaufen DZ BANK
10.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
10.10.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen