Börse Wien: ATX Prime startet im Minus

Der ATX Prime fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Mittwoch gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,06 Prozent auf 1 791,30 Punkte nach. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 1 792,37 Punkten in den Handel, nach 1 792,43 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 791,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 796,86 Einheiten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX Prime bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 1 757,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 726,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 645,36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,51 Prozent nach oben. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit voestalpine (+ 1,13 Prozent auf 24,98 EUR), Rosenbauer (+ 0,69 Prozent auf 29,30 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,61 Prozent auf 8,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,51 Prozent auf 19,72 EUR) und Österreichische Post (+ 0,47 Prozent auf 32,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-2,44 Prozent auf 8,00 EUR), Raiffeisen (-0,77 Prozent auf 18,06 EUR), Verbund (-0,57 Prozent auf 70,10 EUR), Semperit (-0,50 Prozent auf 11,84 EUR) und FACC (-0,48 Prozent auf 6,21 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UNIQA Insurance-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 45 556 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 24,371 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Warimpex-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at