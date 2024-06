Börse Wien: ATX Prime verliert zum Start des Montagshandels

Der ATX Prime verliert am Montag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der ATX Prime gibt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,73 Prozent auf 1 821,16 Punkte nach. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 1 834,37 Punkte an der Kurstafel, nach 1 834,47 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 834,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 818,98 Punkten lag.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 10.05.2024, den Stand von 1 844,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der ATX Prime bei 1 700,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 600,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,25 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 1,99 Prozent auf 20,50 EUR), Rosenbauer (+ 1,41 Prozent auf 36,00 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,69 Prozent auf 8,80 EUR), CA Immobilien (+ 0,46 Prozent auf 30,70 EUR) und UBM Development (+ 0,45 Prozent auf 22,30 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil PORR (-1,96 Prozent auf 14,00 EUR), Verbund (-1,52 Prozent auf 74,55 EUR), Lenzing (-1,50 Prozent auf 32,75 EUR), Andritz (-1,40 Prozent auf 56,40 EUR) und Raiffeisen (-1,18 Prozent auf 16,71 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 30 185 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,299 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,23 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

