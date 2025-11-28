ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren PORR-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 28.11.2020 wurden PORR-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,70 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 787,363 PORR-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PORR-Papiere wären am 27.11.2025 23 620,88 EUR wert, da der Schlussstand 30,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,21 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at