PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Lukrative PORR-Anlage?
|
28.11.2025 10:03:43
ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 28.11.2020 wurden PORR-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 12,70 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 787,363 PORR-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PORR-Papiere wären am 27.11.2025 23 620,88 EUR wert, da der Schlussstand 30,00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 136,21 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PORR AGmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Wien: Anleger lassen ATX Prime mittags steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX liegt im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|ATX-Wert PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.11.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.11.25
|Minuszeichen in Wien: ATX zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|ATX Prime-Handel aktuell: So steht der ATX Prime nachmittags (finanzen.at)