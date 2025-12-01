Handel in Wien: ATX Prime beginnt den Montagshandel wenig verändert

Am Montag geht es im ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,00 Prozent auf 2 492,83 Punkte aufwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent schwächer bei 2 492,53 Punkten in den Handel, nach 2 492,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2 488,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 495,27 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 2 393,94 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 01.09.2025, den Stand von 2 318,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 762,73 Punkte.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 36,52 Prozent. Bei 2 495,27 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 745,07 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit FACC (+ 5,81 Prozent auf 11,30 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,95 Prozent auf 6,28 EUR), Frequentis (+ 1,74 Prozent auf 70,00 EUR), AMAG (+ 1,67 Prozent auf 24,40 EUR) und PORR (+ 1,65 Prozent auf 30,85 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Warimpex (-3,11 Prozent auf 0,50 EUR), Marinomed Biotech (-3,03 Prozent auf 19,20 EUR), Wolford (-2,94 Prozent auf 3,30 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 32,05 EUR) und Addiko Bank (-1,41 Prozent auf 21,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die FACC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 51 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 36,564 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,11 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at