Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des Baukonzerns Porr nach Neunmonatszahlen des laufenden Geschäftsjahres bestätigt. Das Kursziel liegt unverändert bei 37,00 Euro. Porr habe "solide" Zahlen vorgelegt, schrieb Analyst Philipp Kaiser in der am Donnerstag vorgelegten Studie.
Die Profitabilität sei weiter gestiegen und der Rekordauftragsbestand gewährleiste Sichtbarkeit für mehr als ein Jahr, so Kaiser weiter. Das Unternehmen sei auf Kurs, seine Margenziele für 2030 zu erreichen.
Beim Gewinn je Aktie erwartet der Warburg-Analyst unverändert 2,73 Euro für 2025 sowie 3,03 bzw. 3,36 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,02 Euro für 2025 sowie 1,12 bzw. 1,17 Euro für 2026 bzw. 2027.
Am Mittwoch hatten die Porr-Aktien bei 27,65 Euro geschlossen.
