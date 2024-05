Börse Wien: Börsianer lassen ATX Prime schlussendlich steigen

Am Montag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0,48 Prozent stärker bei 1 787,64 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,039 Prozent stärker bei 1 779,77 Punkten, nach 1 779,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 774,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 788,25 Zählern.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der ATX Prime mit 1 777,48 Punkten gehandelt. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 1 732,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, den Stand von 1 643,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 4,29 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 802,56 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Polytec (+ 6,73 Prozent auf 3,49 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,14 Prozent auf 21,00 EUR), Addiko Bank (+ 2,78) Prozent auf 18,50 EUR), Wienerberger (+ 2,35 Prozent auf 33,96 EUR) und Lenzing (+ 1,99 Prozent auf 30,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil ZUMTOBEL (-2,89 Prozent auf 6,04 EUR), BAWAG (-2,61 Prozent auf 56,00 EUR), Frequentis (-2,17 Prozent auf 27,10 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,96 Prozent auf 8,00 EUR) und PORR (-1,51 Prozent auf 14,34 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 589 842 Aktien gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 24,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die Warimpex-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at