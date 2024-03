Börse Wien in Grün: ATX legt am Mittag zu

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0,43 Prozent stärker bei 3 468,79 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 110,528 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 3 453,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 453,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 453,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 483,61 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,71 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 404,68 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 400,56 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 3 228,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 1,66 Prozent. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 2,72 Prozent auf 30,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,65 Prozent auf 17,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,62 Prozent auf 44,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,10 Prozent auf 32,25 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,96 Prozent auf 39,83 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Raiffeisen (-1,35 Prozent auf 17,58 EUR), EVN (-0,62 Prozent auf 24,20 EUR), UNIQA Insurance (-0,50 Prozent auf 7,93 EUR), Verbund (-0,37 Prozent auf 67,75 EUR) und Andritz (-0,34 Prozent auf 59,45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 496 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 23,433 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,24 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

