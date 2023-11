Börse Wien in Grün: So entwickelt sich der ATX am Mittwochmittag

Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,68 Prozent fester bei 3 281,98 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 109,996 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 3 259,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3 259,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 287,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 259,63 Zählern.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, lag der ATX bei 3 147,42 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 15.08.2023, einen Wert von 3 124,52 Punkten auf. Der ATX lag vor einem Jahr, am 15.11.2022, bei 3 224,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 3,87 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,51 Prozent auf 26,06 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,81 Prozent auf 124,20 EUR), Lenzing (+ 1,97 Prozent auf 38,90 EUR), BAWAG (+ 1,72 Prozent auf 46,08 EUR) und EVN (+ 1,69 Prozent auf 27,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Verbund (-0,48 Prozent auf 83,60 EUR), OMV (-0,44 Prozent auf 42,61 EUR), Vienna Insurance (-0,38 Prozent auf 26,00 EUR), Andritz (-0,29 Prozent auf 48,88 EUR) und CA Immobilien (-0,15 Prozent auf 32,70 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 152 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,940 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Unter den ATX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,30 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

