ATX aktuell: ATX präsentiert sich nachmittags schwächer

Der ATX zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Um 15:41 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,39 Prozent auf 5 052,15 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 148,049 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 5 071,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,68 Punkten am Vortag.

Bei 5 075,13 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 038,39 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,858 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 03.11.2025, mit 4 841,05 Punkten bewertet. Der ATX lag vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 4 596,57 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, den Stand von 3 548,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 38,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 075,13 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell STRABAG SE (+ 1,41 Prozent auf 79,00 EUR), Verbund (+ 0,63 Prozent auf 63,40 EUR), Lenzing (+ 0,63 Prozent auf 23,80 EUR), Andritz (+ 0,48 Prozent auf 62,20 EUR) und PORR (+ 0,31 Prozent auf 31,85 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Wienerberger (-2,03 Prozent auf 28,90 EUR), UNIQA Insurance (-1,86 Prozent auf 14,76 EUR), AT S (AT&S) (-1,69 Prozent auf 32,05 EUR), Raiffeisen (-1,57 Prozent auf 35,12 EUR) und CPI Europe (-1,44 Prozent auf 15,06 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 169 917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36,505 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at