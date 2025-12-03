Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus

Um 12:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 5 054,44 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 148,049 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 5 071,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,68 Punkten am Vortag.

Bei 5 075,13 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 049,79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,904 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.11.2025, notierte der ATX bei 4 841,05 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 4 596,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, stand der ATX noch bei 3 548,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 38,22 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 075,13 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit STRABAG SE (+ 2,31 Prozent auf 79,70 EUR), Lenzing (+ 1,69 Prozent auf 24,05 EUR), PORR (+ 1,26 Prozent auf 32,15 EUR), Verbund (+ 0,63 Prozent auf 63,40 EUR) und DO (+ 0,54 Prozent auf 186,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen voestalpine (-2,56 Prozent auf 36,56 EUR), Wienerberger (-1,97 Prozent auf 28,92 EUR), UNIQA Insurance (-1,60 Prozent auf 14,80 EUR), Raiffeisen (-1,51 Prozent auf 35,14 EUR) und AT S (AT&S) (-0,61 Prozent auf 32,40 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 105 622 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 36,505 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at