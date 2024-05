Börse Wien in Rot: ATX Prime gibt zum Start nach

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0,10 Prozent schwächer bei 1 862,27 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 1 864,26 Punkte an der Kurstafel, nach 1 864,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 858,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 864,39 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX Prime bereits um 0,940 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 15.04.2024, bei 1 774,57 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 15.02.2024, den Stand von 1 699,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 604,31 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,65 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 864,39 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Semperit (+ 2,92 Prozent auf 12,00 EUR), Rosenbauer (+ 2,58 Prozent auf 31,80 EUR), Palfinger (+ 2,04 Prozent auf 22,50 EUR), Addiko Bank (+ 1,05 Prozent auf 19,20 EUR) und PORR (+ 0,97 Prozent auf 14,56 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Raiffeisen (-2,37 Prozent auf 17,31 EUR), Verbund (-1,00 Prozent auf 74,25 EUR), voestalpine (-0,93 Prozent auf 25,56 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,85 Prozent auf 116,00 EUR) und AT S (AT&S) (-0,48 Prozent auf 20,60 EUR) unter Druck.

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 123 063 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 24,771 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 Prozent an der Spitze im Index.

