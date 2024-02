Börse Wien in Rot: ATX Prime sackt am Nachmittag ab

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,88 Prozent leichter bei 1 708,60 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 1 723,58 Punkte an der Kurstafel, nach 1 723,73 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 705,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 724,05 Einheiten.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,16 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 722,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, notierte der ATX Prime bei 1 587,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 702,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,317 Prozent nach unten. Bei 1 750,09 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Wienerberger (+ 2,45 Prozent auf 31,80 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,33 Prozent auf 6,14 EUR), Marinomed Biotech (+ 1,19 Prozent auf 25,50 EUR), Palfinger (+ 0,82 Prozent auf 24,65 EUR) und Frequentis (+ 0,74 Prozent auf 27,10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil voestalpine (-4,82 Prozent auf 26,04 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,70 Prozent auf 8,86 EUR), AMAG (-2,76 Prozent auf 28,20 EUR), Addiko Bank (-2,56 Prozent auf 15,25 EUR) und Polytec (-2,41 Prozent auf 3,65 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 304 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 25,657 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,28 erwartet. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

