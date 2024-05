Börse Wien: mittags Gewinne im ATX Prime

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,27 Prozent stärker bei 1 851,27 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,049 Prozent auf 1 845,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 846,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 844,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 852,56 Zählern.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, den Stand von 1 781,84 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Wert von 1 697,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 1 604,68 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,01 Prozent zu. Bei 1 852,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 4,22 Prozent auf 20,52 EUR), FACC (+ 2,16 Prozent auf 7,10 EUR), Verbund (+ 2,03 Prozent auf 72,75 EUR), Palfinger (+ 1,37 Prozent auf 22,20 EUR) und STRABAG SE (+ 1,21 Prozent auf 41,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Frequentis (-2,28 Prozent auf 25,70 EUR), UBM Development (-1,79 Prozent auf 19,25 EUR), Polytec (-1,67 Prozent auf 3,54 EUR), S IMMO (-1,40 Prozent auf 17,55 EUR) und DO (-1,19 Prozent auf 149,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die CA Immobilien-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 133 389 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 24,719 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

