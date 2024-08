Börse Wien: Zum Handelsende Gewinne im ATX

Am Dienstagabend zeigten sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Am Dienstag stieg der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,72 Prozent auf 3 468,36 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 114,868 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,165 Prozent stärker bei 3 449,39 Punkten in den Handel, nach 3 443,70 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 511,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 449,39 Punkten lag.

ATX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wies der ATX 3 708,61 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 614,61 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, mit 3 200,02 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,65 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit DO (+ 5,05 Prozent auf 149,80 EUR), Lenzing (+ 4,32 Prozent auf 30,20 EUR), voestalpine (+ 3,01 Prozent auf 22,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,66 Prozent auf 28,95 EUR) und OMV (+ 1,25 Prozent auf 37,28 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil CA Immobilien (-1,84 Prozent auf 31,02 EUR), Telekom Austria (-0,73 Prozent auf 8,14 EUR), AT S (AT&S) (-0,72 Prozent auf 16,61 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,38 Prozent auf 104,00 EUR) und Andritz (-0,27 Prozent auf 54,45 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 274 387 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,195 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,83 erwartet. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,35 Prozent die höchste Dividendenrendite.

