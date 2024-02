Börse Zürich in Grün: SMI am Montagmittag mit Kursplus

Im SMI geht es im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0,40 Prozent aufwärts auf 11 356,17 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,270 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,092 Prozent tiefer bei 11 300,18 Punkten in den Handel, nach 11 310,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 358,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 292,66 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 19.01.2024, bei 11 150,52 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 737,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 256,29 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 1,66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 473,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 1,71 Prozent auf 232,10 CHF), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 89,40 CHF), Swisscom (+ 0,98 Prozent auf 514,40 CHF), Nestlé (+ 0,76 Prozent auf 97,89 CHF) und Sika (+ 0,47 Prozent auf 255,50 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Geberit (-1,01 Prozent auf 507,20 CHF), Lonza (-0,88 Prozent auf 453,10 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 135,90 CHF), Swiss Re (-0,64 Prozent auf 100,30 CHF) und Logitech (-0,52 Prozent auf 76,16 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 844 661 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 267,555 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at