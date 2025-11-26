Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Aktien des Schweizer Aromenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Sie ist zwar grundsätzlich optimistisch für die Zutatenhersteller, sie dürften allerdings einen schwachen Jahresstart erwischen. Der für Givaudan wichtige Nahrungsmittelsektor dürfte unter Volumenschwäche und Preisdeflation leiden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
