Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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27.04.2026 13:23:00
Bootloop-Fehler bei Pixel-Geräten: Google hat offenbar eine Lösung
Nach dem März-Update stecken zahlreiche Pixel-Smartphones in einer Neustart-Schleife fest. Google scheint nun ein Beta-Update zur Rettung der Daten zu testen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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