Brenntag SE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nicole Manion in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hinsichtlich des Ausblicks gebe es erhebliche Unsicherheiten.

Aktienbewertung im Detail: Die Brenntag SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 54,34 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 3,05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 60 496 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2025 um 2,7 Prozent abwärts. Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren.

ZÜRICH

13.08.2025

13.08.2025





